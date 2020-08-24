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В Челябинской области владельцы теплиц заставили мигрантов жить в антисанитарных условиях

Происшествия
Сегодня, 13:36
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В Челябинской области сотрудники полиции совместно с Россельхознадзором, Роспотребнадзором, государственной инспекцией труда и региональным МЧС провели проверку в тепличных хозяйствах Красноармейского и Аргаяшского районов. Мигранты проживали в антисанитарных условиях.

Нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных условий проживания мигрантов в тепличных хозяйствах Красноармейского и Аргаяшского районов были выявлены еще в феврале. Их владельцам было дано время на устранение нарушения.

Повторная проверка показала, что с тех пор ничего не изменилось.

«Иностранные работники продолжают проживать в непригодных для проживания постройках, которые находятся в опасном антисанитарном и противопожарном состоянии. В помещениях отсутствуют элементарные бытовые условия, используется неисправное электрическое и газовое оборудование», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Были зафиксированы нарушения требований охраны труда, санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта и невыполнение обязанностей по рекультивации земель.

За непринятие должных мер по обеспечению надлежащих условий проживания иностранных граждан работодателям грозит штраф до 500 тысяч рублей за каждого иностранца. Также им будет отказано в выделении квоты для привлечения иностранных работников на следующий год.

 

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