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В Челябинской области выявили нарушения в части предоставления субсидий

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В Челябинской области выявили нарушения в части предоставления субсидий

Главное контрольное управление Челябинской области в ходе проведения контрольных мероприятий выявило нарушения по перечислению учредителем подведомственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Субсидии перечислялись сверх сумм, указанных в соглашениях, а также после пяти рабочих дней с момента предоставления предварительных отчетов о выполнении государственного задания в декабре 2019 года, сообщает ГКУ региона.

Таким образом, перечисление суммы субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и автономным учреждениям сверх сумм, указанным в соглашениях, а также позднее 5 рабочих дней со дня представления учреждениями предварительного отчета, является нарушением учредителем условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Данные действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение условий предоставления субсидий».