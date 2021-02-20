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В Челябинской области выявили новые случаи бешенства животных

На Южном Урале за неделю зарегистрировали шесть случаев бешенства животных. От вируса умерли лисы, кошки и собака, сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

Три лисы скончались в поселке Ближний Агаповского района, в селе Коелга и деревне Копытово Еткульского района. В Троицке пала собака. В Челябинске и в поселке горки Чебаркульского района от бешенства умерли кошки.

«Всего с начала года на территории Челябинской области зарегистрировано 16 случаев бешенства животных в 16 неблагополучных пунктах. За аналогичный период 2020 года выявлено девять случаев бешенства животных в девяти неблагополучных пунктах», - озвучила Нахтигаль.

Карантин по бешенству планируют отменить в селе Фершампенуаз, в поселке Бреды и в поселке Лесной.

СПРАВКА

Бешенство - это смертельная болезнь, которой может заразиться любое теплокровное животное. Во время болезни животные стремятся идти в жилой сектор. Они теряют чувство страха, к людям агрессии не проявляют. Резервуаром и главными источниками возбудителя бешенства являются дикие хищники, собаки и кошки. Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства - в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек.