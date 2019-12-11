В Челябинской области задержали крупную партию подозрительных елок

В Челябинскую область ввезли 1300 елок из карантинных фитосанитарных зон Пермского края и Свердловской области, установленных по лесным вредителям.
Новогодние деревья, предназначенные для отправки в Караганду и Костанай республики Казахстан, не имели карантинных сертификатов.
Как сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора, за нарушение статьи 21 федерального закона «О карантине растений» перевозчиков привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ и оштрафовали.
После проверки хвойных красавиц на предмет наличия в них жуков-вредителей и установки фитосанитарной чистоты елок, на них были оформлены сертификаты, и машины с новогодним грузом продолжили свой путь.