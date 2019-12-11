В Челябинской области задержали крупную партию подозрительных елок
Происшествия
Сегодня, 11:29

В Челябинскую область ввезли 1300 елок из карантинных фитосанитарных зон Пермского края и Свердловской области, установленных по лесным вредителям.

Новогодние деревья, предназначенные для отправки в Караганду и Костанай республики Казахстан, не имели карантинных сертификатов.

Как сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора, за нарушение статьи 21 федерального закона «О карантине растений» перевозчиков привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ и оштрафовали.

После проверки хвойных красавиц на предмет наличия в них жуков-вредителей и установки фитосанитарной чистоты елок, на них были оформлены сертификаты, и машины с новогодним грузом продолжили свой путь.

Отправить новость
Среда обитания
18.01.19 11:15
Маразм крепчает
Челябинцам предложили топить новогодние елки в Шершнях
Общество
16.01.19 09:31
Ель, моя ель…
В Челябинске проводится сбор новогодних елок на утилизацию
Происшествия
14.12.18 11:28
Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту рубки елки в Чебаркуле
Среда обитания
29.11.18 10:54
В Челябинской области максимально усилен контроль за рубкой хвойных деревьев
Вчера, 09:54
За сутки в ДТП в Челябинске пострадали 4 детей
09.12.19 17:16
Пьяный челябинец избил водителя BMW и угнал его авто
09.12.19 15:16
Убийца девушки из Екатеринбурга останется в СИЗО
09.12.19 14:30
В Челябинской области зарегистрированы новые случаи бешенства
09.12.19 13:09
Фаната «Трактора» из сектора «А» арестовали на двое суток
09.12.19 12:35
В Шереметьево совершил посадку самолет из Челябинска с неисправным оборудованием
09.12.19 12:11
В ДТП в Копейске пострадала пятилетняя девочка
09.12.19 11:13
Наркоман в трусах залез в больничную котельную
09.12.19 10:24
Полицейские задержали потрошителя машин в Чурилово
07.12.19 15:40
Фанаты сектора «А» из Челябинска собирались устроить дебош в Магнитогорске
Общество
Сегодня, 11:53
Текслер – главам: Важно новогодние каникулы прожить без эксцессов
Спорт
Сегодня, 12:15
Мужики!
Российские боксеры отказались выступать на Олимпиаде без национального флага
Новости
Сегодня, 11:54
Экономика
Портфель привлеченных средств ВТБ на Южном Урале вырос на 25%
Сегодня, 11:27
Происшествия
Число жертв тренера из Озерска, подозреваемого в педофилии, увеличилось
Сегодня, 11:17
Спорт
В Челябинске пройдет турнир памяти руководителя баскетбольной "Славянки"
Сегодня, 10:18
Происшествия
В Челябинске задержали гастролеров из Екатеринбурга
Сегодня, 09:36
Культура
Владимир Спешков вошел в состав жюри фестиваля-конкурса «Золотая маска»
Материалы рубрики
Сегодня, 11:27
Происшествия
Число жертв тренера из Озерска, подозреваемого в педофилии, увеличилось
Сегодня, 10:18
Происшествия
В Челябинске задержали гастролеров из Екатеринбурга
Вчера, 14:01
Происшествия
В Челябинске лже-соцработницы разменяли пенсионерке купюры на билеты «Банка приколов»
Вчера, 11:29
Происшествия
Почти 2,5 тысячи незаконно распространяемых SIM-карт изъято в УрФО с начала года
Вчера, 09:54
Происшествия
За сутки в ДТП в Челябинске пострадали 4 детей
Теги
Елки
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика