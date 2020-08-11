В Челябинской области жертвами банковских аферистов становятся полицейские и юристы

В Челябинской области с начала пандемии и введения ограничительного режима обострилась проблема кибермошенничества. Жертвами аферистов становятся уже далеко не пожилые люди, а молодые южноуральцы, среди которых есть юристы и полицейские.

О новых схемах обмана южноуральцев речь шла сегодня, 11 августа, на пресс-конференции в редакции «Аргументы и факты». По данным регионального полицейского главка, за семь месяцев текущего года было зафиксировано порядка пяти тысяч случаев мошенничества, из них раскрыто около 1500. С момента начала пандемии количество преступлений, совершаемых дистанционным способом, возросло на 300 процентов. В России было совершено больше 164 тысяч подобных преступлений, мошенники получили около полутора миллиарда рублей. И жертвами становятся далеко не пожилые люди.

«На Южном Урале пострадала от рук мошенников женщина-юрист. Ей 30 лет. Ей позвонил человек, который представился сотрудником банка и сообщил, что ее счет «взломан». Чтобы избежать неприятностей, попросил назвать трехзначный код с внутренней стороны карты. Женщина отказалась, подумав, что это аферист. Тогда звонящий ей сказал, что ему, как сотруднику банка его нельзя называть, потому что его могут уволить, а вот немного позже ей перезвонит «робот» и ему можно доверить эту информацию. Она сообщила ему три заветные цифры и лишилась всех сбережений», - рассказала начальник отдела платежных систем и расчетов отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Людмила Панина.

Жертвой мошенников стала и 42-летняя сотрудница полиции Челябинска. Она перевела банковским аферистам 90 тысяч рублей.

«Ей позвонили от имени сотрудника банка и ввели в заблуждение, заморочили голову. Она совершила ошибку. Поэтому простейший способ защититься – прекратить любые сомнительные разговоры. К сожалению, преступления в этой сфере растут. Преступники перемещаются в плоскость дистанционного обмана населения. Они придумывают новые схемы. Раскрываемость подобных преступлений составляет от 20 до 50 процентов. Каждое преступление имеет свой «цифровой» код и оно в любом случае будет раскрыто. Это вопрос времени, - сообщил заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области Денис Ершов.

Сотрудники полиции Главного управления МВД России по Челябинской области напоминают, если вам звонит якобы сотрудник службы безопасности банка и предупреждает об опасности хищения денежных средств, прекратите разговор. После этого самостоятельно перезвоните по номеру, указанному на вашей карте, для проверки информации. Это нужно сделать, даже если номер телефона звонящего полностью совпадает с номером вашего банка.

Помните о том, что разглашать персональные данные посторонним лицам нельзя. Сотрудники банка никогда не требуют сообщать им персональные данные, пин-код и пароль, пришедшие на телефон, номер счета или карты, и тем более не предлагают перевезти денежные средства на неизвестные банковские счета.

Если по телефону незнакомец запрашивает у вас данные банковской карты и информацию из смс-сообщений, он – мошенник, немедленно прекратите с ним общение и обратитесь в полицию.