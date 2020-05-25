В ДТП в Брединском районе погиб 10-летний ребенок, его мама и брат госпитализированы

В ДТП в Брединском районе (Челябинская область) погиб 10-летней ребенок. Его мама, управлявшая автомобилем, и брат, находившийся в салоне, госпитализированы с травмами различной степени тяжести .

Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, 37-летняя женщина, управляя автомобилем КИА РИО, не справилась с управлением и улетела в кювет.

В результате ДТП 10-летний мальчик от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Второй ребенок 15-ти лет, как и сама автоледи, получили травмы и были госпитализированы.

Установлено, что женщина-водитель имела за плечами пятилетний стаж вождения. За последний год трижды привлекалась к административной ответственности.

По факту аварии сейчас проводится проверка.