В Еманжелинске трое взрослых и подросток пойдут под суд за нападение на полицейских

В Еманжелинске трое взрослых и подросток пойдут под суд за нападение на полицейских

В Еманжелинске (Челябинская область) трое взрослых и подросток ответят в суде за нападение на четверых полицейских, которые пытались их утихомирить. Южноуральцам вменяют применение насилия в отношении представителя власти (части первая и вторая статьи 318 УК РФ).

Следствие установило, что шестого декабря 2020 года ранее судимые жители Еманжелинска от 20 до 25 лет и 17-летний челябинец решили похитить из магазина спиртное. На место прибыл участковый полиции, которому пришлось вызвать на подмогу сотрудников патрульно-постовой службы.

Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, обвиняемые, находясь в нетрезвом состоянии на улице города, «с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции по охране общественного порядка и пресечению административных правонарушений, группой лиц применили насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении участкового уполномоченного и троих сотрудников ППС. Кроме того, один из обвиняемых применил в отношении полицейского насилие опасное для жизни и здоровья».

В итоге мужчин и подростка задержали. Троим избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, несовершеннолетнего отправили под подписку о невыезде.

Уголовное дело направили в Еманжелинский городской суд.