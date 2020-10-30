В Еткульском районе погиб «бесправник»

В Еткульском районе (Челябинская область) 29-летний мужчина, не имевший прав на управление автомобилем, погиб в аварии. Он сам был ее виновником.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 29 октября на 50-ом километре автодороги Челябинск-Троицк. Это территория Еткульского района.

«Водитель автомобиля ВАЗ 21074, не имея прав на управление транспортными средствами, выехал на дорогу с односторонним движением, где совершил столкновение со встречным автомобилем Хундай Солярис, под управлением девушки», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте. Автоледи и ее пассажир госпитализированы с многочисленными травмами.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.