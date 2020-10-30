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В Еткульском районе погиб «бесправник»

Фото: 
ГИБДД
Происшествия
Сегодня, 12:27
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В Еткульском районе (Челябинская область) 29-летний мужчина, не имевший прав на управление автомобилем, погиб в аварии. Он сам был ее виновником.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 29 октября на 50-ом километре автодороги Челябинск-Троицк. Это территория Еткульского района.

«Водитель автомобиля ВАЗ 21074, не имея прав на управление транспортными средствами, выехал на дорогу с односторонним движением, где совершил столкновение со встречным автомобилем Хундай Солярис, под управлением девушки», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте. Автоледи и ее пассажир госпитализированы с многочисленными травмами.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

 

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Теги
ДТП
ГИБДД
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