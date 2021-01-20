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В изоляторе в Красноармейском районе покончил с собой подросток, которому грозил пожизненный срок

В ИВС Красноармейского района (Челябинская область) покончил с собой 17-летний подросток, который с другом был задержан сотрудниками ФСБ 18 января с крупной партией наркотиков. Ему грозило пожизненное лишение свободы.

Информацию об обнаружении в камере изолятора временного содержания в Красноармейском районе подтвердил агентству «Урал-пресс-информ», старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

«По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сказал Владимир Шишков.

Добавим, что ИВС Красноармейского района к системе ГУФСИН по Челябинской области не имеет никакого отношения. Это подведомственное учреждение полиции.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 18 января Красноармейском районе сотрудники УФСБ региона задержали двоих молодых людей 16 и 17 лет, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По данным следствия, в январе текущего года на участке местности около деревни Круглое Красноармейского района подозреваемые приобрели наркотическое средство массой более 950 граммов, которое впоследствии намеревались сбыт.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Покончившему с собой парню грозило пожизненное лишение свободы.