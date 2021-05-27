27.05.2021
В Челябинске маршрутчик и водитель легковушки устроили драку на дороге
27.05.2021
В историческом центре Челябинска ограничили движение транспорта
27.05.2021
О планируемых инвестициях в экологию Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
27.05.2021
За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
27.05.2021
В Челябинске завершается регистрация на Зеленый марафон Сбера
27.05.2021
ВТБ снижает ставки по ипотеке с господдержкой на первый год
В Карабаше возбудили дело о хищении бюджетных денег
22.05.2021
В школе Карабаша посадили «Сад памяти»
21.04.2021
Карабаш скорбит о смерти известного в городе депутата и педагога Светланы Загитовой
19.04.2021
В Карабаше представили лучшие педагогические практики детских садов и школ
11.04.2021
Настоящая профориентация: школьники Карабаша встретились с космонавтом
Странная арифметика челябинских чиновников
26.05.2021
Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
25.05.2021
Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
25.05.2021
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021