В Карабаше возбудили дело о хищении бюджетных денег

В Челябинской области в Карабаше возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств путем обмана во время исполнения муниципального контракта на капремонт тепловой сети в 2020 году.

Прокуратура Карабаша провела проверку по информации Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

«Установлено, что в период с июня по декабрь 2020 неустановленное лицо из числа руководства ООО «ТЭКО-СтройМонтажСервис» при выполнении работ по муниципальному контракту по ремонту квартальной тепловой сети в Карабаше завладело денежными средствами в размере 237 500 рублей, принадлежащими администрации Карабашского городского округа», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По материалам проверки в отделе полиции «Кыштымский» возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как напомнили в КСП региона, ревизия Карабашского городского округа связана с проверкой законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на модернизацию, строительство, формирование комфортной городской среды в ходе реализации государственных программ