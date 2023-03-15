В колонию Кыштыма приятель заключенного пытался пронести мефедрон в плавленом сыре

В исправительную колонию №10 (Кыштым, Челябинская область) изобретательный курьер пытался пронести мефедрон в упаковке с плавленым сыром. Возбуждено уголовное дело.

Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении, намеревался организовать канал незаконной доставки наркотических средств на режимную территорию, но реализовать замысел ему не удалось.

Преступление было раскрыто сотрудниками оперативного отдела колонии в результате полученной оперативной информации.

«Запрещенное вещество изобретательный курьер (приятель осужденного) спрятал ухищренным способом в упаковке с плавленым сыром, которая находилась в пакете с другими продуктами питания. Но дальше комнаты приема передач колонии она так и не попала», - сообщили в ГУФСИН по Челябинской области.

Проведенная экспертиза показала, что это наркотик мефедрон, который считается наиболее опасным. В России оборот этого вещества запрещен с 2010 года. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В южноуральские колонии нередко пытаются проносить наркотики изощренным способом. Челябинка пыталась пронести в колонию наркотик в интимном месте, но ее обнюхали специально обученные собаки и обнаружили дурь. Также челябинка пыталась пронести в колонию наркотики в банках с тушенкой.

Жительница Коркино поместила контейнер с марихуаной и синтетическими наркотиками в естественную полость своего тела и таким образом доставила их заключенному. Находясь в комнате длительных свиданий, она передала контейнер осужденному, который употребил часть привезенного, а оставшееся спрятал оставшееся в мусорном ведре.

Еще у одного заключенного нашли булку в фабричной упаковке. Внутри кулинарного изделия оказалось порошкообразное вещество светлого цвета, упакованное в полимерный прозрачный сверток.