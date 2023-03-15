15.03.2023
В УПИ подвели итоги творческого конкурса «ZOV»
15.03.2023
В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ три класса в трех школах
15.03.2023
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослых южноуральцев превышает эпидпорог
15.03.2023
В колонию Кыштыма приятель заключенного пытался пронести мефедрон в плавленом сыре
15.03.2023
Челябинский театр впервые ставит балет «Раймонда»
15.03.2023
Южноуральские коровы стали давать больше молока
В колонию Кыштыма приятель заключенного пытался пронести мефедрон в плавленом сыре
10.03.2023
Обворожительна и прекрасна: в челябинской «пятерке» новая «Мисс Весна»
03.02.2023
Обстановка в колониях Челябинской области – управляемая
02.02.2023
Карина Левко представит Челябинскую область в финале конкурса «А ну-ка, девушки!»
26.01.2023
На льду копейской «шестерки» скрестили клюшки местные «титаны» и ветераны спорта ЧТЗ
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023