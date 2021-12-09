В Копейске бывший осужденный задержан при попытке переброса сотовых в «родную» колонию

В Копейске (Челябинская область) сотрудники исправительной колонии №1 на прилегающей к ней территории задержали молодого мужчину при совершении переброса запрещенных предметов.

В изъятом свертке были обнаружены тщательно упакованные злоумышленником сотовые телефоны в количестве девяти штук и пластиковая бутылка с неизвестной жидкостью объемом 0,5 литра.

«Личность гражданина, планировавшего снабдить осужденных запрещенными предметами, установлена. Это 25-летний житель города Верхний Уфалей. Ранее он отбывал наказание в этом исправительном учреждении и был освобожден всего несколько месяцев назад», - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

По данному факту проводится проверка. В отношении правонарушителя составлен протокол об административной ответственности в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ.