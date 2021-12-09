09.12.2021
В Копейске бывший осужденный задержан при попытке переброса сотовых в «родную» колонию
09.12.2021
«Преступление и наказание» челябинцы увидели на экране… Камерного театра
09.12.2021
Крытый футбольный манеж начал действовать на стадионе «Локомотив» в Челябинске
09.12.2021
Врачи ЧОКБ ставят на ноги пациентов, перенесших инсульт
09.12.2021
ВТБ снижает первый взнос на ипотеку по двум документам до 10%
09.12.2021
Для южноуральцев пройдет вебинар «Event как важная часть маркетинга для успешного бизнеса»
В Копейске бывший осужденный задержан при попытке переброса сотовых в «родную» колонию
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021