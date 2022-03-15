В Копейске мальчик госпитализирован с ожогами после игры с керосином и спичками

В Копейке (Челябинская область) восьмилетний мальчик госпитализирован в больницу после игры со спичками и керосином. На ребенке загорелась одежда.

Накануне вечером на центральный пункт связи по системе «112» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Кожевникова.

Причиной ЧП стала детская шалость с огнем. В результате игры с керосином и спичками на ребёнке восьми лет загорелась одежда. Мальчик вышел на лестничную клетку, где стал просить о помощи.

«Со слов очевидцев, один из соседей не растерялся и успел накрыть школьника одеялом и потушил огонь. Юного копейчанина госпитализировали в больницу с ожогами. В данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. По предварительным данным родителей ребенка в роковой момент в квартире не было», - рассказали в МЧС по Челябинской области.



Сотрудники МЧС напоминают, что опасные игры с огнем могут привести к большой беде. Многие дети по своей природе очень любопытны, активно познают мир, экспериментируют. В силу юного возраста у них еще не выработалось чувство страха и осторожности. Поэтому оставлять подрастающее поколение даже на непродолжительное время одних очень опасно.