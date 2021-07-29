В Копейске ребенок утонул в ванной

В Копейске (Челябинская область) следователи СК проводят проверку по факту смерти 10-месячного мальчика. По предварительным данным, малыш утонул в ванной во время купания.

«По предварительным данным, ребенок остался на некоторое время один во время купания в ванной, после чего его обнаружила мать без признаков жизни. Женщина доставила ребенка в лечебное учреждение. Реанимационные мероприятия, проведенные врачами, не смогли спасти жизнь ребенка», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Предварительно, видимых насильственных признаков смерти нет. Тело ребенка направили на судебно-медицинское исследование для установления причины гибели малыша.

По факту смерти проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.