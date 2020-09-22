В Копейске в аварии на мокрой дороге пострадали четыре человека

В Копейске (Челябинская область) на мокрой дороге столкнулись два автомобиля. Виновник аварии выехал на полосу встречного движения.

ДТП произошло 21-го сентября на втором километре автодороги Копейск - поселок Бажова.

«58-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай Гетц», по предварительной информации, в условиях дождя не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Аурис» под управлением 41-летней женщины, двигавшейся во встречном направлении», - сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП водитель «Тойоты» получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение. Пассажир, 64-летняя женщина, также получившая травмы, была госпитализирована.

В автомобиле «Хендай» пострадали два пассажира. Обоим мужчинам - в возрасте 35-ти и 50-ти лет - назначено амбулаторное лечение.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что автомобилем «Хендай» управлял житель Курганской области. Все остальные участники ДТП - жители Копейска.