Омбудсмен: Отловленных собак после стерилизации не считаю возможным выпускать на волю

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко на своей странице в социальной сети высказала свое отношение к тому, как, по ее мнению, нужно поступать с бездомными животными, которых отловили и поместили в приют. Она заявила, что, что не считает возможным после стерилизации выпускать отловленных собак на волю.

«Бездомных отловленных собак не считаю возможным выпускать после стерилизации обратно в среду обитания.

Нужно находить хозяев или содержать их в приюте до момента естественной смерти. Детали надо обсуждать.

Свои предложения направляла автору закона, но увидела лишь инициативу по усилению ответственности чиновников - до 200000 рублей штрафа. Неконструктивно. Это не решит проблему! И причем здесь чиновники?», - написала Сударенко.



Напомним, за последние несколько дней собаки дважды нападали на детей. В поселке Федоровка собака (хаски) напала на мальчика, который в момент нападения гулял во дворе дома. Пес искусал ребенку лицо. Он оказался домашним, но его отдали в приют. Затем в Коркино стая бездомных собак напала на девочку. Она находится в больнице.