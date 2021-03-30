В Коркино с предприятия взыскали 300 тысяч рублей за переломы у рабочего

В Коркино (Челябинская область) прокуратура добилась взыскания компенсации с ООО «Востоктехимпорт» в пользу рабочего, который получил несколько открытых и закрытых переломов руки на производстве. Компании предстоит выплатить сотруднику 300 тысяч рублей.

По словам старшего помощника прокурора Челябинской области Натальи Мамаевой, в надзорное ведомство обратился рабочий предприятия – гражданин Казахстана.

Прокурорская проверка установила, что мужчина с февраля 2020 года работал в ООО «Востоктехимпорт» в должности разнорабочего. В апреле с ним произошел несчастный случай на производстве. После получения тяжелой травмы руки он четыре мясца находился на больничном.

«Он получил несколько открытых и закрытых переломов правой руки, - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант Коркинского городского суда Любовь Швец. – В результате ему поставили третью группу инвалидности».

Наталья Мамаева уточнила, что трудовой договор с рабочим не заключали. Этим были нарушены его права, так как мужчина фактически работал на предприятии.

«По результатам проверки прокурором города в интересах гражданина в суд направлено исковое заявление с требованием признать отношения, возникшие между заявителем и ООО «Востоктехимпорт» трудовыми, установить факт несчастного случая на производстве, взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, полученного в результате несчастного случая», - рассказала Мамаева.

Коркинский городской суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного решения находится на контроле.