14.10.2021
В Коркино зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
13.10.2021
В Челябинской области в результате ДТП фура улетела в кювет, пассажиры легковушки застряли в кузове
13.10.2021
Обращенные к челябинскому Миассу фасады «Мегаполиса» станут активными
13.10.2021
В Челябинске закрывают движение на пересечении Сони Кривой и Свердловского проспекта
13.10.2021
Южноуральские льготники начали получать выплаты на газификацию частных жилых домов
13.10.2021
Возле Верхнеуральской тюрьмы воздвигли крест в память о митрополите Крутицком
В Коркино зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
03.09.2019
Челябинской области не грозит африканская чума свиней
07.08.2019
Южноуральцы отбились от африканской чумы свиней
07.02.2019
В монгольской колбасе обнаружили вирус африканской чумы свиней
25.12.2018
Челябинская область встречает год Кабана без африканской чумы
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021