В Коркино зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

В Коркино (Челябинская область), в одном из частных подсобных хозяйств, зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, животновод сам обратился в ветеринарную службу, заметив падеж и болезненное состояние некоторых особей.

Ветврачи посетили ЛПХ, взяли для лабораторных исследований биоматериал павших свиней и пробы пищевых отходов, которыми кормили поголовье. Собственнику выдано предписание о выполнении мероприятий по недопущению распространения вируса опасного заболевания.

Все поголовье в очаге заболевания подлежит уничтожению, а туши – утилизации с принятием особых мер безопасности.

За последние две недели аналогичные эпизотические очаги также выявлены в Красноармейском районе и в Копейске, отмечают в администрации Коркино.

Отметим, африканская чума свиней – особо опасная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся высокой степенью заболеваемости и стопроцентной смертностью. Средств лечения и профилактики не существует, вирус распространяется молниеносно через контакт с больными животными, корма, пастбища, экскременты и прочие выделения животных, одежду и обувь людей, контактирующих со свиньями, инвентарь, оборудование, транспортные средства.

Основными признаками АЧС являются: повышение температуры тела до 40-42ºС, угнетенное, вялое состояние, посинение кожи на ушах, пятачке, животе, промежности, диарея, слизисто-гнойные и кровянистые выделения из носа, глаз, судороги.

При выявлении симптомов АЧС владельцам свиней необходимо:

- незамедлительно сообщить в ветеринарный отдел по тел.: 8 (35152) 3-95-76, 8-904-302-43-87;

- изолировать заболевших свиней и трупы свиней в том же помещении, в котором они находились;

- прекратить убой, а также вывоз свиней и продуктов убоя, вывоз кормов и подстилки;

- прекратить все перемещения и перегруппировки свиней;

- запретить посещение хозяйств посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы.