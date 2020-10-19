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В Красноармейском районе в аварии погибли три человека

Происшествия
Сегодня, 13:16
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В Красноармейском районе (Челябинская область) иномарка столкнулась с Газелью. Оба водителя, а также пассажир легковушки, погибли на месте происшествия.

ДТП со смертельным исходом произошло на втором километре автодороги Миасское-Шадринск в Красноармейском районе.

«48-летний водитель, управляя автомобилем Хундай IX35, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Газель», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП оба водителя и пассажир Хундай от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

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ДТП
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