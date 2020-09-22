В Кусе старая пятиэтажка покрылась плесенью: жители жалуются и копят долги

В Кусе (Челябинская область) жильцы дома №26 по улице Ленинградской страдают от опасного и очень близкого соседства плесени, толстым слоем которой покрыты стены здания.

О проблеме сообщили активисты организации «Гражданский патруль» - жители попросили общественников о помощи. Люди рассказали, что после каждого дождя старую пятиэтажку заливает сверху донизу.

По информации «Гражданского патруля», дом находится в неудовлетворительном состоянии давно. После дождя вода льет в квартиры потоками. По свидетельству жильцов, насквозь промокают не только верхние этажи, но даже первый. Влага не встречает на пути ни малейшего сопротивления.

«Стены в доме покрыты толстым слоем плесени. От разрушительного воздействия сырости, к слову, страдают не только жильцы, но и сотрудники правоохранительных органов, поскольку в доме находится пункт участкового полицейского. Помощи от администрации жильцы, среди которых много пенсионеров и детей, не получают, поскольку в доме огромное количество должников. Жильцы же недоумевают: за что они должны платить, если в доме не проводят никаких работ?», - рассказали в «Гражданском патруле».

Активисты отмечают, что со злостных неплательщиков долги, несомненно, следует взыскивать, и задаются вопросом, что же делать тем, кто по счетам платит исправно и регулярно?

Сложная получается ситуация, ведь на ремонт нужны деньги, а тут долгов на четыре с половиной миллиона рублей. Управляющая компания ООО «ТС» просит жильцов срочно погасить долги – для своевременного начала отопительного сезона. В противном случае, судя по всему, тепло в дом с огромными долгами за коммуналку вовремя не придет – в холоде и сырости плесень будет чувствовать себя великолепно.

«В любом случае речь идет о вредоносном воздействии плесени на здоровье людей. Дом следует признать аварийным, а жильцов расселить», - уверены общественники.

«Гражданский патруль» обратился в Роспотребнадзор и Госжилинспекцию Челябинской области с просьбой провести проверку по факту неудовлетворительного состояния жилого помещения, установить виновных и привлечь их к ответственности.