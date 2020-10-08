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Зияющая дыра

В Кусинском районе в квартире матери с двумя детьми обвалился потолок

Происшествия
Сегодня, 13:02
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Автор: 
Евгения Александрова

В селе Медведевка Кусинского района (Челябинская область) в квартире двухэтажного жилого дома №6 по улице Суворова обвалился потолок и чердачные перекрытия. В квартире живет (точнее жила) молодая мама с двумя маленькими детьми.

Сейчас селянка, которая всерьез боится за жизнь своей семьи, переехала к маме. В потолке оставленного ею жилища тем временем зияет огромная дыра. Выглядят последствия обвала устрашающе.

О происшествии в Медведевке сообщил представитель общественной организации «Гражданский патруль» Андрей Королев. Активист записал видео с места событий.

Жительница квартиры с дырой в потолке рассказала ему, что раньше в потолке была маленькая дырочка. Чиновники сказали, что надо дырочку залатать – за свои средства и спокойно, в комфорте и безопасности продолжать здесь жить, вместе с детьми.

Слова представителей власти молодую женщину не убедили. Потолок еще до обрушения опасно потрескивал. В результате вместо маленькой дырочки образовалась большая дыра, сквозь которую хорошо видно крышу чердака.

По словам селянки, управляющей компании у дома нет, никто его не обслуживает. Не торопятся помогать и чиновники.

Ирина – так зовут маму двоих детей – живет в пятой квартире. Долгов за коммуналку не имеет. Исправно платит и налог на имущество.

Сотрудники МЧС, выезжавшие на место происшествия, констатировали, что жить здесь нельзя – опасно для жизни.

«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру с просьбой обязать местную администрацию поставить вопрос о выборе способа управления данным многоквартирным домом, а также обеспечить безопасные условия для проживания жильцов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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