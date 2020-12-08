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В Кыштыме задержан мужчина, который пытался с помощью арбалета перекинуть наркотики заключенному

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В Кыштыме задержан мужчина, который пытался с помощью арбалета перекинуть наркотики заключенному

В ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области (Кыштым) пресечена попытка доставки наркотиков в колонию с помощью арбалета. Поставщик «дури» задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 декабря 2020 года. Мужчина с помощью выстрела из арбалета попытался перебросить в колонию наркотики.

«Благодаря совместным действиям сотрудников оперативного отдела ИК-10 и ОКОН МО МВД России «Кыштымский» Челябинской области реализовать преступные планы ему не удалось. Злоумышленник был задержан», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

В ходе досмотра выяснилось, что мужчина крепко примотал скотчем пакетик с наркотиком к стреле. «Подарок» предназначался осужденным.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 Уголовного кодекса РФ - «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В ГУФСИН области по данному факту проводится служебная проверка.