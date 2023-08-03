В Ленинском районе полицейские задержали юношей, совершивших разбойное нападение

В Челябинске молодые люди избили палкой сидевшего на лавочке мужчину и забрали у него сумку. По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении.

Челябинские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении. Инцидент произошел в Ленинском районе. Вечером к сидевшему на лавочке возле дома 49-летнему мужчине подошли двое молодых людей и без слов нанесли несколько ударов палкой. После этого нападавшие забрали его сумку и скрылись.

Потерпевший обратился в отдел полиции «Ленинский». После опроса потерпевшего были установлены приметы предполагаемых подозреваемых и возможные пути их отхода, рассказали в пресс-службе Главка. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих ранее не судимых местных жителей 2005 и 2007 годов рождения. Похищенное имущество они выбросили, поскольку на банковских картах не оказалось денежных средств.

В отношении задержанных Следственным отделом по Ленинскому району СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В связи с тем, что разбой относится к наиболее опасным видам преступлений против собственности, поскольку похищается не только имущество потерпевшего, но и ставится под угрозу его жизнь и здоровье, преступления данной категории всегда находятся на особом контроле руководства УМВД России по Челябинску. Принимаются все меры к их скорейшему раскрытию и задержанию подозреваемых. Как итог, раскрываемость по горячим следам составляет 9 из 10 подобных преступлений.грабе