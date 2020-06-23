В Магнитогорске цыганки под видом сотрудниц ПФР обкрадывали пожилых людей

В Магнитогорске задержаны цыганки-мошенницы, которые представлялись сотрудницами Пенсионного фонда и под предлогом обмена старых денег на новые похищали у бабушек их сбережения. По ходатайству следователя полиции мошенницы заключены под стражу.

Роли в преступном тандеме цыганок были четко распределены. Они подходили к подъезду заранее выбранного дома, звонили домофон в поисках жертвы пожилого возраста. Называя себя сотрудницами ПФР, просили пустить их в квартиру, где одна из аферисток заводила с пострадавшими разговор о необходимости замены денежных купюр на новые и просила показать имеющиеся сбережения.

«Одна из пострадавших, полагая, что перед ней законно действующие представительницы Пенсионного фонда, показала одной из подозреваемой деньги, хранящиеся в шкафу, после чего убрала их обратно», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Дальше события развивались также по заранее подготовленному сценарию. Одна из подельниц уводила своих жертв на кухню - якобы для того, чтобы заполнить документы, а вторая, уже зная, где хранятся деньги, их похищала.

Таким образом одна пенсионерка лишилась 27-ми тысяч рублей, а вторая - 160-ти тысяч.