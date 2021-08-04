В Магнитогорске на рынке потушили крупный пожар

Сегодня, 4 апреля, в Магнитогорске на рынке «Зеленый» потушили крупный пожар. Возгорание возникло в торговом павильоне и могло распространиться на соседние торговые точки.

Сотрудники МЧС по прибытии на место обнаружили, что горит кровля одноэтажного павильона. Пожару был присвоен повышенный номер сложности из-за угрозы распространения.

«На месте было задействовано 42 человека и 10 единиц техники. Площадь пожара составила 520 квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказал начальник службы пожаротушения Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Григорий Мясников.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что горел павильон с хозтоварами.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Сотрудники МЧС поливают кровлю и разбирают конструкцию павильона. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.