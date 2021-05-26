В Магнитогорске обжалован приговор водителю, напавшему на журналиста

В Магнитогорске (Челябинская область) государственный обвинитель подал апелляцию на приговор водителю Сергею Данилова, которого признали виновным в причинении смерти по неосторожности журналисту Михаилу Скуридину. Но его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

11 мая этого года в Орджоникидзевский суд огласил приговор водителю Kia Sportage Сергею Данилову, который органами следствия обвинялся по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«Органом следствия было установлено, что 31.03.2019 осужденный действуя умышленно, группой лиц с неустановленным лицом, из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, грубо нарушая общественный порядок, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, нанес удар рукой потерпевшему, в результате чего последний упал и ударился головой об асфальт, - напомнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - В результате потерпевший получил тупую травму головы, от которой скончался в медицинском учреждении».

Гособвинитель в прениях сторон обратил внимание на особо тяжкое преступление, совершенное осужденным. Он запрашивал для него девять лет лишения свободы.

Суд смягчил приговор, квалифицировав действия осужденного по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Суд мотивировал свое решение тем, что осужденный, нанося удар потерпевшему в верхнюю часть тела, не преследовал цель причинить тяжкий вред здоровью, а действовал по неосторожности в форме небрежности, то есть не предвидел наступления смерти Скуридина, хотя по обстоятельствам дела мог и должен был предвидеть», - добавила Мамаева.

Вместе с тем, Сергея Данилова освободили от уголовного преследования в связи с истечением сроков давности.

Гособвинитель внес апелляцию, в котором поставил вопрос об отмене приговора, мотивировав это несправедливостью приговора и неверной квалификацией действий подсудимого с особо тяжкого преступления на преступление небольшой тяжести.

Напомним, 31 марта 2019 года в Магнитогорске в районе дома №1 на улице Ворошилова между журналистом газеты «Магнитогорский Металл» Михаилом Куридиным и водителем автомобиля Kia Sportage вспыхнул конфликт. По версии следствия, водитель внедорожника ударил Михаила в голову. Журналист упал на асфальт. Его госпитализировали в больницу, где он впал в кому, а через два месяца после происшествия умер. Нападавший скрылся. Его удалось задержать спустя полгода.