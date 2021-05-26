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26.05.2021

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Жители нескольких районов Челябинской области взывают о помощи в связи с проблемами водоснабжения
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26.05.2021

Текслер направил зама и минстрой в территории, где возникли проблемы с водой
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26.05.2021

В Челябинске водителя Land Rover, устроившего смертельное ДТП, отправили в СИЗО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021

Анонс событий и мероприятий на 27 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021

В Челябинске директор фабрики стройматериалов пойдет под суд за смерть рабочего

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021

В Молодёжном театре стартовали репетиции спектакля «Я танцую как дебил»

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В Магнитогорске обжалован приговор водителю, напавшему на журналиста

В Магнитогорске (Челябинская область) государственный обвинитель подал апелляцию на приговор водителю Сергею Данилова, которого признали виновным в причинении смерти по неосторожности журналисту Михаилу Скуридину. Но его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

11 мая этого года в Орджоникидзевский суд огласил приговор водителю Kia Sportage Сергею Данилову, который органами следствия обвинялся по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«Органом следствия было установлено, что 31.03.2019 осужденный действуя умышленно, группой лиц с неустановленным лицом, из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, грубо нарушая общественный порядок, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, нанес удар рукой потерпевшему, в результате чего последний упал и ударился головой об асфальт, - напомнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - В результате потерпевший получил тупую травму головы, от которой скончался в медицинском учреждении».

Гособвинитель в прениях сторон обратил внимание на особо тяжкое преступление, совершенное осужденным. Он запрашивал для него девять лет лишения свободы.

Суд смягчил приговор, квалифицировав действия осужденного по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Суд мотивировал свое решение тем, что осужденный, нанося удар потерпевшему в верхнюю часть тела, не преследовал цель причинить тяжкий вред здоровью, а действовал по неосторожности в форме небрежности, то есть не предвидел наступления смерти Скуридина, хотя по обстоятельствам дела мог и должен был предвидеть», - добавила Мамаева.

Вместе с тем, Сергея Данилова освободили от уголовного преследования в связи с истечением сроков давности.

Гособвинитель внес апелляцию, в котором поставил вопрос об отмене приговора, мотивировав это несправедливостью приговора и неверной квалификацией действий подсудимого с особо тяжкого преступления на преступление небольшой тяжести.

Напомним, 31 марта 2019 года в Магнитогорске в районе дома №1 на улице Ворошилова  между журналистом газеты «Магнитогорский Металл» Михаилом Куридиным и водителем автомобиля Kia Sportage вспыхнул конфликт. По версии следствия, водитель внедорожника ударил Михаила в голову. Журналист упал на асфальт. Его госпитализировали в больницу, где он впал в кому, а через два месяца после происшествия умер. Нападавший скрылся. Его удалось задержать спустя полгода. 

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26.05.2021

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В Челябинске участились случаи хищений крышек люков с колодцев подземных инженерных коммуникаций.
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26.05.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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26.05.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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26.05.2021 17:57

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:37

Анонс событий и мероприятий на 27 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:11

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:05

В Челябинске директор фабрики стройматериалов пойдет под суд за смерть рабочего

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:50

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26.05.2021 16:33

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26.05.2021 16:28

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26.05.2021 16:09

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25.05.2021 19:27

Анонсы событий и мероприятий на 26 мая
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25.05.2021 18:00

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25.05.2021 17:47

Dura lex sed lex: Управляющие компании Златоуста отказываются следовать букве закона
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 17:44

Главные правила для власти от Текслера: «Забота. Работа. Результат»
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25.05.2021 15:54

Отчим поливал ребенка кипятком: подробности убийства двухлетнего малыша
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25.05.2021 15:41

Прокуратура взяла на контроль информацию о падении ребенка в колодец возле ЮУрГУ
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25.05.2021 15:37

В Магнитогорске 42% детей отдохнут организованно
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:27

Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Магнитогорске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:17

Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:05

В Челябинске построят многофункциональную спортивную арену
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:03

В Челябинской области вынесли приговор женщине, «заказавшей» экс-супруга
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:38

В Челябинске из окна четвертого этажа выпал ребенок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:32

ВТБ запустил образовательный кредит
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:27

Высокие платформы будут оборудованы на остановочном пункте Локомотивная в 2021 году
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:23

МегаФон поможет Лебединскому ГОКу автоматизировать сложные процессы добычи руды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:22

Текслер призвал южноуральцев вакцинироваться от ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:00

В Челябинской области суд потребовал огородить опасное здание
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 13:28

Володин: “Труд осужденных не заменит мигрантов”
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 13:08

Госдума ужесточит наказание для водителей за повторное пьнство
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:59

Текслер: Я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:57

В Миассе мотоциклиста отправили в колонию за смерть пассажира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:49

Начались проверки детских оздоровительных лагерей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:47

Челябинская красавица едва не стала Miss Maxim-2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:13

СКР: в смертельных ожогах двухлетнего малыша виноват отчим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:57

Дети с ОВЗ – это тоже дети. В Челябинске прошел показ мод с участием особенных ребят
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:32

Требуется помощь очевидцев смертельного ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:27

В садике села Кизильское установили глухие окна – не проветрить
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:22

Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:03

В селе Меседа обрушился мост, но жители даже не просят о помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:02

Из-за сильной жары большегрузы временно не смогут передвигаться по федеральным трассам Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:00

Сотрудники «Таганая» пожурили посетителей, сорвавших лесные цветы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:38

Спрос на пожарных в Челябинской области вырос в два раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:29

В Челябинске осужденная наркоманка приютила у себя любителей «дури»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:16

Исторический музей готовит к экологическому фестивалю проект «Небо и земля»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:09

В Челябинской области назвали лидеров и аутсайдеров этого года по вводу жилья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:59

Реалии 21-го века: Мост в Катав-Ивановском районе прогнил насквозь, люди отрезаны от мира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:46

Челябинцы жалуются Текслеру на свалки легковоспламеняющегося мусора в пожароопасный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:33

В поселке Ашинского района огнеборцы предотвратили пожар в многоквартирном доме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:12

Челябинский музей отправил «Благоверного князя Александра Невского» в Третьяковку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 21:28

Челябинские чиновники снова отчитались о снижении безработицы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 21:03

В Челябинской области на фоне жары вероятны грозы и град
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 20:47

В Челябинске задержан виновник ДТП, в котором погибли мать с сыном и пострадал отец
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 19:39

В трех городах Челябинской области продлены НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 19:25

Во вторник в Челябинской области – сильная жара, местами грозы и град
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 18:32

Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 18:25

ВТБ выдал на Южном Урале три миллиарда рублей по ипотеке с господдержкой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 17:40

Челиндбанк расширяет возможности ДБО для предпринимателей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 17:36

Помогите малышу! В селе Тюлюк может погибнуть жеребенок и другие лошади нерадивого хозяина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:56

В Челябинской области установился самый высокий класс пожарной опасности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:51

На открытии биеннале в Челябинске устроили перфоманс
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:34

Запрягай сани летом: в Челябинске выбирают концепцию главного зимнего городка 2022 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:33

«Пятёрочка» установила новые фандоматы в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:26

В Челябинске возобновились нападения наркоманов на женщин

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:12

Южноуралец завоевал «серебро» чемпионата Европы по каратэ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:54

В Чебаркуле на пляж привели медвежонка: дети в восторге, минэкологии заявило в полицию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:51

В правительстве Челябинской области новый вице-губернатор
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:49

Жители деревни Казанцево надругались над собутыльником и убили его
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:38

Челябинск посетил Герой России Олег Дуканов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:36

В «Солнечной долине» состоялся фестиваль эндуро-гонок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:14

В Магнитогорске водитель мусоровоза вывалил горящие отходы на дорогу

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:41

День дарения пополнил фонды Исторического музея
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:21

Образцовый театр «Контакт» из Челябинска отпраздновал полувековой юбилей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:19

Алексей Текслер откорректировал структуру правительства Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:18

Прокуратура начала проверку по факту получения малышом смертельных ожогов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:17

В Миассе прокуратура потребовала возбудить дело о поджоге лесов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:15

Знаменитая Игнатьевская пещера снова будет открыта для туристов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:14

ММК расскажет всей стране о своей природоохранной деятельности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:13

Жительница Саратовской области, опоздавшая на самолет, устроила дебош в аэропорту Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:12

ГРЦ Макеева подарил школьникам Миасса «Научный старт»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:10

Безруков пригласил Челябинский театр кукол на фестиваль в Москву
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:41

Осужден организатор борделя на Кировке

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:38

В Центральном районе Челябинска высадят 340 тысяч цветов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:18

В Челябинскую область поступила новая вакцина от ковида - «КовиВак»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:00

Наталья Котова: Время распространять лозунги «Челябинск – чистый город» пришло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 12:28

Спасатели завершили поиски уральского туриста, пропавшего в горах Абхазии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:58

За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:45

Наталья Котова поручила главам районов Челябинска провести полный анализ ситуации с призывом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:43

СК возбудил уголовное дело после смерти женщины, упавшей в открытый коллектор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:30

В Челябинске на футбольном поле в Калининском районе сделают беговые дорожки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:29

Котова спросила с Шамне и Куляшова за мойку колес техники, выезжающей со стройплощадок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:20

Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:00

После гибели челябинки, провалившейся в открытый коллектор, Котова поручила провести ревизию всех люков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:51

Две школьные команды Челябинской области представят регион на «Президентских состязаниях»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:45

РМК победила в двух номинациях конкурса «Меняющие мир»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:42

Полный завал: челябинские кладбища до сих пор не очистили от мусора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:29

Движение по улице Куйбышева после провала грунта полностью восстановлено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:24

Купальный сезон в Челябинске откроют 24 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:23

В Челябинске начнут отключать горячую воду
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:21

На трассе Москва-Челябинск водитель грузовика устроил тройное ДТП

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:17

Чемпионат России по киберспорту в Челябинске посетили почти 10 тысяч человек
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24.05.2021 09:33

Танцевальное лето в челябинском парке Гагарина
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24.05.2021 09:11

В Златоусте появится мемориальный комплекс «Парк Победы»
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24.05.2021 09:02

Челябинск отмечает День славянской письменности и культуры
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24.05.2021 08:28

Зарядка со звездой: Дмитрий Кононец собрал своих самых жаростойких поклонников в Саду Победы
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23.05.2021 22:59

Провал на улице Куйбышева в Челябинске ликвидирован, движение открыто
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23.05.2021 22:40

В понедельник в Челябинской области сохранится жара
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 22:28

В Челябинской области покалеченных диких животных и птиц вылечили и выпустили на волю
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23.05.2021 21:20

Анонсы событий и мероприятий на 24 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 20:09

В Челябинской области за сутки выздоровело 92 пациента с ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 22:06

Южноуральцев предупреждают об изнуряющей жаре в ближайшие четыре дня
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 21:27

В Челябинск приехали лучшие кибер-спортсмены России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 12:23

В школе Карабаша посадили «Сад памяти»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 12:02

В Челябинске назвали авторов проектов благоустройства общественных пространств 2022 года
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 11:29

В Челябинской области за сутки подтверждено 89 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 11:09

Верхнеуральский хирург из Африки Хабиб Хатим: Я выбрал медицину, чтобы дарить людям счастье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 23:18

Выходные в Челябинской области будут знойными
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 23:00

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на выходные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 19:10

Анонсы событий и мероприятий на 22 и 23 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 19:03

Афиша мероприятий учреждений культуры Челябинска на 22-23 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 18:37

Во Всемирный день окружающей среды челябинцев приглашают на «Зеленый Марафон»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:47

Как выбрать поставщика одежды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:38

Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:11

Стараниями МегаФона: авиапассажиры теперь могут пользоваться Wi-Fi в столичном Шереметьево
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:06

Челябинский подрядчик рассказал об успешном опыте озеленения Новоградского проспекта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 15:46

Челябинца подозревают в публичном оправдании терроризма
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 14:52

Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 14:33

Прославляя Великую Победу, великий народ: в Челябинске побывал символ мощи и единства России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 14:16

Челябинские аграрии успешно завершают посевную
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:57

Экс-замглаву Чесменского района отправили в колонию за получение взяток
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:56

В Челябинске вновь мошенничества по схеме «звонок сотрудника банка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:44

Почти на треть выросло количество обращений южно-уральских предпринимателей к региональному бизнес-омбудсмену
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:43

Губернатор Челябинской области спустился глубоко под землю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:33

Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 12:50

Вступил в силу приговор о нападении на водителя грузовика из-за пива
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 12:43

В Коркино и Розе водоснабжение полностью восстановлено
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 12:42

«Последние звонки» в Челябинске под контролем полицейских
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:57

Ковид оборвал жизни 2770 южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:55

В сад, в ТРК и на прогулку – за прививкой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:47

В Челябинской области пенсионер после раздела имущества поджег дом сестры

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:20

КСП едет с ревизией в Еманжелинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:19

В Челябинске ДТП, в котором пострадал ребенок, попало на видео
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:46

В Челябинске полиция проверяет инцидент с пистолетом у школьницы

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:06

Под Челябинском разделили по разным уровням потоки транспорта и пешеходов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:04

В нацпарке «Таганай» Центральную усадьбу обработали от клещей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:02

НМУ сохраняются в четырех городах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:49

Южноуральцы смогут бесплатно прогуляться по музею УМВД
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:47

В Челябинске появились эко-мошенники
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:47

В пятницу в Челябинской области жара и местами дожди
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:25

Челиндбанк провел общее собрание акционеров  
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:08

ВТБ проведет Форум акционеров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 07:26

Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 00:28

В Коркино и Розе возобновлена подача воды, но ремонтные работы продолжаются
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 23:03

Гидроудар по водоводу в Коркино - водоснабжение вновь пришлось приостановить
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:15

Полицейский из Магнитогорска, задержанный ФСБ, остался на свободе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:12

Южноуральцев приглашают на грандиозный фестиваль эндуро-гонок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:11

Анонсы событий и мероприятий на 21 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:07

Жительница Уйского района получила 13 лет за убийство годовалого сына
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 17:57

Преданность друг другу и семейным традициям: в Челябинске чествовали семьи года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 17:04

В Челябинской области родителям разрешили прийти на выпускные в детсады
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:49

Лучших представителей рабочих профессий выберут на Челябинском цинковом заводе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:31

«Последний звонок» с Натальей Котовой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:07

Быть или не быть? Вопрос установки памятника Александру II на Алом поле решится 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:00

Автозавод «Урал» покажет на выставке «bauma СТТ RUSSIA 2021» новый бескапотный грузовик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:58

Андрей Фалейчик назовет имя нового руководителя «Копейских систем водоотведения и водоснабжения»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:31

Отделение в больнице Верхнеуральска возглавил Хатим Хабиб из Судана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:29

Вакцину от коронавируса можно поставить в СНТ Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:20

Всегда будь готов! Челябинцев от мала до велика торжественно приняли в пионеры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:07

В Челябинске из полыхающего пункта приема металлов вынесли два газовых баллона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:59

В Шумаках продолжают бурить скважины и обеспечивать жителей привозной водой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:41

Отработанный карьер горы Магнитной усилиями ММК превратится в зеленый луг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:18

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области обсудит механизмы поддержки промышленности в очном формате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:11

Жители Челябинска заметили огромный черный столб дыма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:46

Жители Калининского района Челябинска ополчились против Сергея Колесника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:34

В Челябинской области с начала года на железной дороге погибли пять человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:33

В Коркино завершен ремонт на поврежденном водоводе, но вода в дома придет не сразу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:09

ММК заявил о новых возможностях в производстве металлопродукции для трубной отрасли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:51

В Челябинске и Магнитогорске продолжают работу «мамы» для подростков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:50

Число подтвержденных случаев ковида превысило 62 тысячи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:18

Пропавшую в Башкортостане девочку ищут в Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:13

Словно попал в фантазию безумца: «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске все страшнее и страшнее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:33

В Магнитогорске вспыхнула припаркованная во дворе машина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:20

В Челябинске возбуждено уголовное дело о краже на миллион

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:19

В России призвали запретить опасный загрязнитель природы - одноразовую посуду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:19

Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:56

В Златоусте управляющую компанию обязали устранить безобразия в квартирах жильцов дома на Карла Маркса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:55

Большинство челябинцев поддержали инициативу обязательной регистрации домашних животных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:40

Сотрудники ФСБ пресекли канал наркотиков из Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:32

В четверг Челябинской области жара, местами ночные заморозки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:29

Неравнодушные челябинцы сняли социальный ролик в поддержку бездомных собак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:22

В нацпарке «Таганай» заметили обедающего бобра

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:18

В пяти городах Челябинской области – режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:08

В Челябинской области закрыли трассу М-5 возле поселка Саргазы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 09:11

Аварию на водоводе в Коркино планируется устранить к обеду, а пока организован подвоз воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 08:51

Сбер второй год подряд признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 01:34

В Челябинске пройдет первая «Российская студенческая весна» для студентов колледжей и техникумов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 23:36

В Коркино подняли кран, повредивший центральный водовод
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 23:18

Вице-премьер доложил президенту: Новый проект метро в Челябинске практически готов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 21:49

Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 20:38

Коркино осталось без воды – кран упал в реку и зацепил трубу водовода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 19:51

Анонсы событий и мероприятий на 20 мая