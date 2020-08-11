В Магнитогорске перевернулась машина скорой помощи
Происшествия
Сегодня, 17:17
В Магнитогорске (Челябинская область) в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи. Врач госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Авария произошла сегодня, 11 августа, на пересечении улиц Карла Маркса и Грязнова.
«Машина скорой помощи ехала на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом». Произошло столкновение с автомобилем «Мерседес», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.
Обстоятельства аварии уточняются.
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