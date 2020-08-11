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В Магнитогорске перевернулась машина скорой помощи

Фото: 
УМВД по городу Магнитогорску
Происшествия
Сегодня, 17:17
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Автор: 
Инна Шемаева

В Магнитогорске (Челябинская область) в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи. Врач госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла сегодня, 11 августа, на пересечении улиц Карла Маркса и Грязнова.

«Машина скорой помощи ехала на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом». Произошло столкновение с автомобилем «Мерседес», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.

Обстоятельства аварии уточняются.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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