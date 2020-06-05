ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Магнитогорске полицейские избили мужчину, который был без медицинской маски

Происшествия
Сегодня, 13:32
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) намерены возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который находился без медицинской маски и оказал сопротивление стражам порядка. 

Они избили его дубинками, а намерение привлечь мужчину к ответственности объяснили тем, что тот в грубой форме отказался подчиняться требованиям пройти для составления административного протокола.

Видео избиения мужчины полицейскими попало в социальные сети. На кадрах видно, что сначала завязался конфликт между мужчиной и одним из стражей порядка. Тот мертвой хваткой повис на его ногах. Затем к инциденту присоединился второй полицейский. Он с разбега начал бить мужчину дубинкой. При этом очевидцы просили полицейских остановить этот беспредел, а сам мужчина кричал, что у него есть медицинская маска и он готов ее надеть. Но правоохранителей это не останавливало, и они продолжали избиение.

При этом на видео прекрасно видно, что один из полицейских сам находится без медицинской маски.

Как пояснили в региональном полицейском главке, на видео, которое оказалось в социальных сетях, только часть инцидента. Мужчину без маски стражи порядка увидели в одном из магазинов и сделали ему замечание. Инцидент продолжился уже на улице.

«Сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования, в одном из магазинов выявили мужчину, нарушающего ограничения, введенные при режиме повышенной готовности. После замечания сотрудников полиции о необходимости использования маски магнитогорец ответил им в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В отношении мужчины составлен протокол по статье «Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции». Ему грозит до 15 суток административного ареста.

Также составлен протокол по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Максимальное наказание по данной статье - штраф в размере до 30 тысяч рублей. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Добавим, в конце мая в Челябинске было возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая избила сотрудника полиции. Женщине не понравилось, что страж порядка попросил ее и супруга надеть медицинские маски.

Напомним, распоряжением правительства Челябинской с 12 мая южноуральцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования. К ним относятся объекты торговли, медицинские организации, предприятия и учреждения, общественный транспорт, включая такси, и другие. При этом нигде не уточняется, необходимо ли носить медицинскую маску на улице.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 14:28
Экскаваторщик Вишневогорского ГОКа, по вине которого погиб рабочий, оштрафован на 30 тысяч рублей
Вчера, 13:32
В ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО пострадали семеро южноуральцев, в том числе 2 миассцев
Вчера, 12:28
В Челябинске на работе проводника-трансвестита началась проверка
Вчера, 10:25
Житель Верхнего Уфалея оштрафован за фейк о смерти женщины от коронавируса
03.06.20 17:04
Меру пресечения топ-менеджеру «Уралавтодора» суд Златоуста изберет через три дня
03.06.20 15:15
Директор по содержанию дорог АО «Уралавтодор» попался на краже фуры в Златоусте
03.06.20 14:45
В Варне будут судить бизнесмена, который обманул минсельхоз
03.06.20 14:01
75-летняя челябинка лишилась 200 тысяч, поверив аферисту
03.06.20 12:38
По подозрению в хищении денег задержан директор по содержанию дорог АО «Уралавтодор»
03.06.20 11:46
Бизнесмены Миасса организовали незаконную торговлю на городском пляже
Общество
Сегодня, 12:10
В Челябинской области поставлен антирекорд по суточному числу умерших пациентов с ковидом
Экономика
Сегодня, 11:05
В Челябинской области о предстоящих сокращениях предупредили 163 предприятия
Новости
Сегодня, 14:13
Общество
Экс-главе Копейска снова не удалось выйти на свободу по УДО
Сегодня, 13:24
Общество
Челябинская епархия предложила граффитистам украсить забор вокруг храма Александра Невского
Сегодня, 12:25
Происшествия
Житель Южноуральска, хранивший труп убитой им женщины на балконе, отправился в колонию
Сегодня, 12:04
Культура
Челябинская Публичка приготовила ценителям творчества Пушкина много интересного
Сегодня, 11:44
Происшествия
Военнослужащего из Чебаркуля, избившего старшего по званию, приговорили к условному сроку
Материалы рубрики
Сегодня, 12:25
Происшествия
Житель Южноуральска, хранивший труп убитой им женщины на балконе, отправился в колонию
Сегодня, 11:44
Происшествия
Военнослужащего из Чебаркуля, избившего старшего по званию, приговорили к условному сроку
Сегодня, 10:54
Происшествия
В Усть-Катаве пожилая женщина, пытаясь спасти свою козу с крутого склона горы, сама оказалась в западне
Вчера, 18:00
Происшествия
Изверга из Челябинска, убившего грудного сына из-за громкого плача, отправили в колонию
Вчера, 14:28
Происшествия
Экскаваторщик Вишневогорского ГОКа, по вине которого погиб рабочий, оштрафован на 30 тысяч рублей
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика