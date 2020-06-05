В Магнитогорске полицейские избили мужчину, который был без медицинской маски

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) намерены возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который находился без медицинской маски и оказал сопротивление стражам порядка.

Они избили его дубинками, а намерение привлечь мужчину к ответственности объяснили тем, что тот в грубой форме отказался подчиняться требованиям пройти для составления административного протокола.

Видео избиения мужчины полицейскими попало в социальные сети. На кадрах видно, что сначала завязался конфликт между мужчиной и одним из стражей порядка. Тот мертвой хваткой повис на его ногах. Затем к инциденту присоединился второй полицейский. Он с разбега начал бить мужчину дубинкой. При этом очевидцы просили полицейских остановить этот беспредел, а сам мужчина кричал, что у него есть медицинская маска и он готов ее надеть. Но правоохранителей это не останавливало, и они продолжали избиение.

При этом на видео прекрасно видно, что один из полицейских сам находится без медицинской маски.

Как пояснили в региональном полицейском главке, на видео, которое оказалось в социальных сетях, только часть инцидента. Мужчину без маски стражи порядка увидели в одном из магазинов и сделали ему замечание. Инцидент продолжился уже на улице.

«Сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования, в одном из магазинов выявили мужчину, нарушающего ограничения, введенные при режиме повышенной готовности. После замечания сотрудников полиции о необходимости использования маски магнитогорец ответил им в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В отношении мужчины составлен протокол по статье «Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции». Ему грозит до 15 суток административного ареста.

Также составлен протокол по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Максимальное наказание по данной статье - штраф в размере до 30 тысяч рублей. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Добавим, в конце мая в Челябинске было возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая избила сотрудника полиции. Женщине не понравилось, что страж порядка попросил ее и супруга надеть медицинские маски.

Напомним, распоряжением правительства Челябинской с 12 мая южноуральцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования. К ним относятся объекты торговли, медицинские организации, предприятия и учреждения, общественный транспорт, включая такси, и другие. При этом нигде не уточняется, необходимо ли носить медицинскую маску на улице.