В Магнитогорске сгорела маршрутка

В Магнитогорске (Челябинская области) загорелась маршрутная «Газель». Пассажиров в салоне не было.

ЧП произошло сегодня, третьего февраля. В 300 метрах от остановки «Гранитная» загорелась маршрутная «Газель».

«Автомобиль следовал вне маршрута. Пассажиров в салоне не было. На месте работали две автоцистерны и восемь человек личного состава», - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.