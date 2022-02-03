03.02.2022
Коронавирус внес изменения в планы златоустовских ватерполисток
03.02.2022
На озере Большой Еланчик умер пожилой рыбак
03.02.2022
В Магнитогорске хозяева живьем закопали в снегу щенка, которого взяли в приюте
03.02.2022
Спасенные на границе с Казахстаном обезьяны навсегда останутся в зоопарке Челябинска
03.02.2022
ВТБ предлагает «замораживать» подозрительные переводы на счета мошенников
03.02.2022
В Миассе в аварии пострадали два водителя
В Магнитогорске сгорела маршрутка
03.02.2022
Житель Магнитогорска спас 12-летнюю девочку, ставшую заложницей пожара
01.02.2022
Челябинские огнеборцы отмечают юбилей службы
01.02.2022
Что делать: в Челябинской области растет число людей, погибших на пожарах
31.01.2022
В Копейске горели торговые павильоны
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022