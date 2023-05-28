В Магнитогорске спасатели пришли на помощь девушке на опоре Казачьего моста

В Магнитогорске (Челябинская область) спасатели пришли на помощь девушке, оказавшейся на одной из опор Казачьего моста.

О горожанке в беспомощном состоянии сообщили рыбаки. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили девушку на площадке, которая находится ниже уровня тротуаров на два метра.

«Спустившись вниз, спасатели одели девушку в страховочную систему и при помощи альпинистского снаряжения быстро и безопасно подняли наверх. Травм и телесных повреждений пострадавшая не получила, но для выяснения обстоятельств ее опросили сотрудники правоохранительных органов», - рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Как объяснила девушка, она помогла прохожей достать упавшее на площадку кольцо, однако подняться обратно самостоятельно не сумела. Заметившие ее рыбаки вызвали подмогу.