28.05.2023
Житель Троицка упал на дно семиметрового колодца
28.05.2023
В Магнитогорске спасатели пришли на помощь девушке на опоре Казачьего моста
28.05.2023
В Челябинске протестировали ловушку для штанг новых троллейбусов «Синара»
28.05.2023
В Челябинске закрыли для транспорта поворот с проспекта Ленина на Российскую
27.05.2023
В Челябинске суд отправил в СИЗО бомжа за покушение на убийство новорожденной дочки
27.05.2023
Люся - кошка говорящая
В Магнитогорске спасатели пришли на помощь девушке на опоре Казачьего моста
28.05.2023
Житель Троицка упал на дно семиметрового колодца
12.04.2023
В Троицком районе рыбаки не смогли самостоятельно вернуться на берег
07.04.2023
В Златоусте вороны «выжили» детсадовцев с «насиженного места»
07.04.2023
В Троицке едва не упала на участок частного дома десятиметровая каменная кладка
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023