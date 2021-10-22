В Миассе аферисты, представляясь сотрудниками МЧС, продают горожанам пожарные извещатели

В Миассе (Челябинская область) активизировались злоумышленники, которые продают автономные пожарные извещатели.



Мошенники просят впустить их в жилище с целью проведения проверки соблюдения требований пожарной безопасности, проверки состояния электрооборудования, газовых приборов. После они настаивают на том, чтобы у них хозяин квартиры приобрел пожарный извещатель с установкой или другое оборудование.



«Если у вас имеются доверчивые пожилые родственники, друзья или знакомые, то объясните им, что под видом установщиков, которых они могли даже не вызывать, в их дом могут прийти мошенники. Необходимо добавить, что установка пожарных извещателей в домах дело исключительно добровольное, никто не вправе обязать человека монтировать в своей квартире или доме эти приборы», - сообщили в ГОЧС Миасса.



Пожарные или специалисты ГОЧС при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, при общении с гражданами должны представиться и предъявить служебное удостоверение. Сотрудники не оказывают никаких коммерческих услуг и не могут продавать какое-либо оборудование.



В случае обнаружения подозрительных лиц, предлагающих приобрести противопожарные и газовые датчики, необходимо позвонить по телефону «112» или «102» для пресечения мошеннической деятельности.