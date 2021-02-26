В Миассе ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся

Полиция Миасса (Челябинская область) разыскивают водителя, который сбил 11-летнего мальчика, и скрылся. Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.
ЧП произошло вечером 25 февраля наперекрестке улиц Лихачева и8июля.
«Водитель автомобиля, марка которого пока неустановлена, совершил наезд на11-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу назеленый сигнал светофора. Автомобилист, сбив школьника, скрылся сместа ДТП», - сообщили впресс-службе ОГИБДД ОМВД по городу Миассу.
Всех, кто располагает информацией оДТП, сотрудники ГИБДД просят позвонить потелефонам8 (3513) 299-600, 8 (3513) 299-638 или 02.