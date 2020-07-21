В Миассе на пожаре погибла 9-летняя девочка
Девятилетняя девочка погибла на пожаре в многоквартирном доме Миасса (Челябинская область). Ее мама госпитализирована. По данному факту проводится доследственная проверка.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе СУ СКР области, ЧП произошло вечером в понедельник, 20 июля. В квартире одного из домов по улице Уральской Миасса произошел пожар,
После тушения возгорания спасатели обнаружили тело девочки. По предварительным данным, причиной смерти ребенка явилось отравление продуктами горения. Мама девочки госпитализирована в лечебное учреждение. Ее состояние врачи оценивают как стабильное.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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