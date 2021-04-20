В Миассе обрушилась стена жилого дома, жильцы эвакуированы

В Миассе (Челябинская область) сегодня, 20-го апреля, обрушилась кирпичная кладка стены жилого дома по адресу: переулок Автомеханический, 5-А.

Как сообщила пресс-секретарь администрации Миасского городского округа Марина Рыкалина, сигнал об обрушении поступил на пульт экстренных служб. Было установлено, что площадь обрушения составила восемь квадратных метров.

Все жильцы эвакуированы. В школе №14 организован пункт временного размещения - до полного выяснения обстоятельств и проведения оценки угрозы обрушения всего здания.

Глава Миасса Григорий Тонких, являющийся также председателем городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, назначил срочный сбор комиссии в стенах мэрии.

Марина Рыкалина рассказала агентству «Урал-пресс-информ», что в настоящее время в 14-й школе размещены десять человек. Всего в данном доме проживает сорок горожан, и только восемь из них являются собственниками квартир, остальные 32 человека жилье снимают.

К вечеру вторника власти будут понимать, что делать дальше. Или будут размещать собственников (на квартиросъемщиков это не распространяется) в жилье резервного фонда, или же, если угрозы безопасности не будет выявлено, скажут людям, что они могут беспрепятственно вернуться в свои квартиры.

Телефоны горячей линии: 8 (3513) 57-57-44, 112.