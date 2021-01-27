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В Миассе пожарные вывели из опасной зоны четырех взрослых и четырех детей

В Миассе пожарные вывели из опасной зоны четырех взрослых и четырех детей

В Миассе (Челябинская область) сегодня вечером, 27-го января, пожарные спасли четырех взрослых и четырех детей, выведя их из зоны задымления.

Как сообщил сотрудник пресс-центру ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин, пострадавших на пожаре в жилой пятиэтажке по проспекту Автозаводцев нет. Однако возгорание в подвале многоквартирного дома едва не сделало заложниками жильцов двух подъездов.

Сообщение о пожаре поступило в 17-46. Когда огнеборцы прибыли на место, подвал горел, а третий и четвертый подъезды были задымлены.

«К этому моменту опасную зону уже покинули 14 жителей дома, включая четверых детей. Сотрудники МЧС приступили к проверке помещений на наличие людей. Из зоны задымления при помощи спаскомплектов пожарные вывели четверых взрослых и четверых детей», - рассказал Михаил Юрин.

Параллельно звенья газодымозащитной службы работали в подвале - производили поиск и тушение очага.

По предварительным данным, горели старые деревянные кладовые, вещи и мусор на площади 25 квадратных метров.

Причины пожара предстоит выяснить дознавателям.