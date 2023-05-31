В Миассе женщина по пояс провалилась в болото и не могла выбраться из трясины

В Миассе (Челябинская область) спасатели пришли на помощь женщине, по пояс увязшей в болоте. Самостоятельно выбраться из трясины горожанка никак не могла.

О пострадавшей спасателям сообщил очевидец, по словам которого женщина попала в беду в старой части города, неподалеку от микрорайона «Миасс-2».

Обследовав указанную очевидцем территорию, спасатели нашли обессиленную женщину, оказавшуюся во власти трясины. Облачившись в спецкостюмы, они преодолели опасный участок и вытащили пострадавшую из болота, вывели на твердую поверхность, убедившись, что ее здоровью ничего не угрожает.

Как отмечают в поисково-спасательной службе Челябинской области, объяснить, как она попала в такую опасную ситуацию, горожанка не смогла.