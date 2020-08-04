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В нацпарке «Зигальга» браконьеры убили лосиху с трехмесячным лосенком

Происшествия
Сегодня, 16:42
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В национальном парке «Зигальга» (Челябинская область) браконьеры убили лосиху с трехмесячным лосенком. Преступление было совершено в районе поселка Верх-Катавка.

Следы расправы обнаружили госинспекторы в ходе патрулирования – сюда их привела колея от автомобиля УАЗ.

Как сообщает телеграм-канал «Зигальга ньюс», свою добычу браконьеры разделали и вывезли – на машине, оставленной в 700 метрах от места убийства. Груз преступники носили на руках. Шкуры убитых животных попытались спрятать.

По словам начальника отдела охраны объединенной дирекции «Зигальги» и «Таганая» Павла Юмина, это вопиющий случай. Он подчеркнул, что ни один уважающий себя охотник никогда не станет убивать самку с трёхмесячным детёнышем.

«За свою десятилетнюю практику такого никогда не встречал», - признался Павел Юмин.

На место вызвали полицейских. Нанесённый ущерб оценили почти в миллион рублей. Кроме шкур, здесь был изъят баллон из-под репеллента - данная улика может помочь установить личность браконьеров.

По факту совершения преступления в ближайшее время должно быть возбуждено уголовное дело.

 

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