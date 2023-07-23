В отделе полиции Челябинской области выявили пропажу наркотиков из вещдоков

В одном из отделов полиции Челябинской области выявлено исчезновение почти килограмма наркотиков из камеры вещественных доказательств. Они проходили по старым уголовным делам. Пропажу обнаружили сами полицейские в ходе проведения инвентаризации. По данному факту проводится проверка.

«В ходе проведения комиссией ГУ МВД России по Челябинской области инвентаризации уголовных дел прошлых периодов и вещественных доказательств к ним, были выявлены факты несоответствия учета», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД области.

Полная инвентаризация вещдоков по всем многочисленным уголовным делам проводится во всех отделах регионального полицейского главка.

В настоящее время сотрудниками подразделения собственной безопасности областного полицейского главка проводится служебная проверка.

В ведомстве добавили, установление всех обстоятельств находится на контроле у руководства Главного управления.