В Озерске локомотив после аварии больше ста метров тащил по путям легковушку
В Озерске (Челябинская область) неопытная автоледи, которая получила права в марте этого года, залетела под локомотив. Поезд протащил машину больше ста метров.
Авария произошла на седьмом километре автодороги поселок Новогорный – деревня Селезни территории Озерска.
«44-летняя женщина, управляя автомобилем Шевроле Ланос, при проезде регулируемого железнодорожного переезда, без шлагбаума, выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора, совершила столкновение с локомотивом, перевозящим пассажирский железнодорожный состав», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.
После столкновения локомотив более 120 метров протащил автомобиль.
В результате происшествия водитель Шевроле получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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