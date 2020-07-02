В Озерске локомотив после аварии больше ста метров тащил по путям легковушку

В Озерске (Челябинская область) неопытная автоледи, которая получила права в марте этого года, залетела под локомотив. Поезд протащил машину больше ста метров.

Авария произошла на седьмом километре автодороги поселок Новогорный – деревня Селезни территории Озерска.

«44-летняя женщина, управляя автомобилем Шевроле Ланос, при проезде регулируемого железнодорожного переезда, без шлагбаума, выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора, совершила столкновение с локомотивом, перевозящим пассажирский железнодорожный состав», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

После столкновения локомотив более 120 метров протащил автомобиль.

В результате происшествия водитель Шевроле получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия.