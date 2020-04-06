В поселке Зауральский местный житель, находясь на самоизоляции, выпил и едва не сгорел на пожаре

В поселке Зауральский (Копейский городской округ) местный житель, находясь в алкогольном опьянении, курил доме. От непотушенной сигареты начался пожар. От гибели мужчину спасло только то, что в доме было много людей, которые находились на самоизоляции. Они вовремя заметили дым.

ЧП произошло вечером пятого апреля. По системе "112" поступил сигнал о том, что в посёлке Зауральский в многоквартирном доме в одной из квартир наблюдается открытое горение.

"К моменту прибытия огнеборцев люди эвакуировались самостоятельно. Жители этого дома передали, что несколько людей все-таки находятся в своих квартирах. Тогда руководитель тушения пожара принял решение спасать жильцов с помощью автолестницы. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС было спасено 5 человек", - сообщилив пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Пробравшись в горящую квартиру, пожарные обнаружили еще одого мужчину. По предварительным данным причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Хозяин квартиры, находясь в алкогольном опьянении, курил дома.

Для того чтобы предотвратить трагедию, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Ни в коем случае не курите в помещении, тем более в состоянии алкогольного опьянения и вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, предупреждают пожарные.