В посылке – жестяные банки: житель Челябинска стал жертвой мошенника из Санкт-Петербурга

В дежурную часть полиции по Еткульскому району (Челябинская область) обратился 19-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенника из Санкт-Петербурга.

В региональном полицейском главке рассказали, что молодой парень опубликовал на сайте «Авито» объявление о продаже электрической управляемой машинки. Ему написал мужчина и предложил обменять товар на игровую приставку. Так как приставка стоила больше, чем машинка, он предложил ему доплатить четыре тысячи рублей.

«Согласившись со всеми условиями, молодой человек отправил посылку по указанному адресу, в свою очередь, неизвестный сделал то же самое, подтвердив фотоотчетом. В пришедшей посылке потерпевший обнаружил вместо игровой приставки восемь жестяных банок», - рассказали в главке.

На связь неизвестный мужчина больше не выходил. Причиненный ущерб составил 19 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в противоправном деянии. Им оказался ранее не судимый уроженец города Санкт-Петербург. Он сознался, что, представившись вымышленным именем и надеясь на то, что его не найдут, целенаправленно завладел имуществом потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».