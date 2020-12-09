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В психбольнице ГУФСИН Челябинской области покончил с собой заключенный

В областной психиатрической больнице ГУФСИН России по Челябинской области обнаружен труп осужденного за умышленное причинение смерти по неосторожности. Предварительная причина - суицид.

Труп осужденного был обнаружен вчера, восьмого декабря. На место происшествия незамедлительно прибыли медицинские работники пенитенциарного учреждения, они констатировали смерть осужденного.

«В режимное учреждение выехали сотрудники главного управления ФСИН России по Челябинской области. По факту суицида проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Мужчина был осужден по статье 111 Уголовного кодекса РФ «Тяжкое причинение вреда здоровью». Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.