В селе Бреды объявлен карантин по бешенству

В селе Бреды (Челябинская область) в биоматериале коровы найден бешенства. Постановлением правительства региона в населенном пункте объявлен карантин.
В биоматериале коровы из села Бреды выявлен вирус бешенства. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора региона. Введен карантин.
В ведомстве также отметили, что Челябинская область традиционно являетсся неблагополучной по бешенству животных. С начала 2020 года в регионе выявлено 65 случаев заболевания животных в 62 населенных пунктах.
Ранее карантин по бешенству был объявлен в Каслях, в деревне Суналы Троицкого района и в деревне Комбулат Чебаркульского. Сейчас уже подготовлены распоряжения правительства Челябинской области, которые отменяют ранее наложенные ограничительные мероприятия по бешенству в этих территориях.