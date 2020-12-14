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В селе Бреды объявлен карантин по бешенству

В селе Бреды (Челябинская область) в биоматериале коровы найден бешенства. Постановлением правительства региона в населенном пункте объявлен карантин.

В биоматериале коровы из села Бреды выявлен вирус бешенства. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора региона. Введен карантин.

В ведомстве также отметили, что Челябинская область традиционно являетсся неблагополучной по бешенству животных. С начала 2020 года в регионе выявлено 65 случаев заболевания животных в 62 населенных пунктах.

Ранее карантин по бешенству был объявлен в Каслях, в деревне Суналы Троицкого района и в деревне Комбулат Чебаркульского. Сейчас уже подготовлены распоряжения правительства Челябинской области, которые отменяют ранее наложенные ограничительные мероприятия по бешенству в этих территориях.