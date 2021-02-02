В селе Тюбук только стрельба по колесам смогла остановить пьяного водителя

В селе Тюбук (Каслинский район, Челябинская область) полицейским пришлось открыть стрельбу, чтобы задержать пьяного водителя. Им оказался местный «бесправник». Он арестован на 5 суток.
Инцидент произошел на улице Революционной в селе Тюбук. Инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль ВАЗ-19121, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Требование инспектора остановиться водитель проигнорировал. Он увеличил скорость и попытался скрыться. Стражи порядка бросились в погоню.
«Водитель совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. Чтобы остановить транспортное средство полицейскими было применено табельное огнестрельное оружие. Водитель задержан. Им оказался местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий водительского удостоверения», - сообщили в региональном полицейском главке.
Задержанный привлечен к административной ответственности по нескольким статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и «Невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства».
Судом мужчине назначено наказание в виде административного ареста на пять суток.