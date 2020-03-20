В СИЗО Челябинска повесился подозреваемый в хранении наркотиков

В СИЗО № 1 города Челябинска покончил с собой 32-летний осужденный. Мужчина подозревался в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 228 Уголовного кодекса Российской Фередации - "Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ".

ЧП случилось в следственном изоляторе №1 города Челябинска 19 марта. В одной из камер был обнаружен подследственный без признаков жизни. По предварительной информации, он совершил суицид.

«На место прибыли медики СИЗО, проведенный ими комплекс реанимационных действий, результата не дали. А следственный изолятор также выехали сотрудники ГУФСИН по Челябинской области. В данным момент проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказала руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Как сообщил собственный источник агенства, подозреваемый повесился.

Следственные органы СКР по Челябинской области сейчас также проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное