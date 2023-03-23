В Сосновском районе полиция задержала женщину-курьера с мефедроном

В Сосновском районе Челябинской области курьера с мефедроном задержали оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка.

Наркодилером оказалась неработающая челябинка 1969 года рождения, владелица дорогого автомобиля и квартиры в центре южноуральской столицы.

Предварительно установлено, что наркотик задержанная планировала разместить в тайники-закладки на территории региона с целью получения вознаграждения.

В ходе обыске в квартире у неработающей курьерши оперативники обнаружили электронные весы и упаковочный материал для расфасовки наркозелья. В ее личном автомобиле полицейские изъяли еще десять розничных «закладок» с наркотическим средством.

Помимо женщины-курьера, сотрудники полиции также задержали еще одного соучастника преступления – мужчину, участвовавшего в цепочке передачи и распространения мефедрона.

Оба задержанных заключены под стражу, по обстоятельствам покушения на сбыт наркотика возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению остальных участников преступной наркоцепочки и закреплению доказательной базы.

Как отмечают в пресс-службе регионального полицейского главка, синтетический наркотик – около килограмма – был изъят из незаконного оборота в ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью».