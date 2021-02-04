В Сосновском районе произошел пожар на гранитном карьере

В Сосновском районе (Челябинская область) произошло возгорание в здании на Западно-Султаевском гранитном карьере. Более 30 человек смогли эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных.
Пожар произошел в двухэтажном административном здании с мансардным этажом вечером третьего февраля.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение мансардного этажа. По предварительной информации, в здании людей не было: три десятка человек покинули помещение самостоятельно.
«На месте происшествия были созданы два боевых участка, основные усилия огнеборцы направили на тушение мансарды и защиту первого этажа. Был организован бесперерывный подвоз воды», - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работают сотрудники отделения дознания государственного пожарного надзора.