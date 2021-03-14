В Сосновском районе в ДТП погиб 38-летний мужчина

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего утром в воскресенье марта в Сосновском районе Челябинской области.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении ГИБДД по Челябинской области, авария произошла 14 марта в семь часов утра на 20-м километре автодороги Челябинск - Харлуши на территории Сосновского района.
По предварительной информации, 31-летний мужчина, управлявший автомобилем Форд Фокус, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. В результате иномарка врезалась в ВАЗ-2109, которым управлял 38-летний мужчина.
В результате ДТП серьезно пострадал водитель отечественного автомобиля, его госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм.
Фото: УГИБДД по Челябинской области