В Челябинске задержаны три человека, которые избили и ограбили инструктора автошколы

Все школы, детсады и колледжи Челябинской области вышли с карантина по ОРВИ

В суд передано уголовное дело в отношении застройщика ЖК «Яркая жизнь»

Прокуратура области передала в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Майлстоун Девелопмент» Григория Чурбакова, компания которого бросила строительство ЖК «Яркая жизнь». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями повлекшее тяжкие последствия».

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о хищении у участников долевого строительства около 614 миллионов рублей. Главный фигурант - директор ООО «Майлстоун Девелопмент» Григорий Чурбаков.

По версии следствия обвиняемый в период 2014-2017 годов совместно со вторым руководителем организации под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве жилых домов ЖК Яркая жизнь», расположенных по адресу: микрорайон № 51А, жилой район 11, Краснопольская площадка 1 в Курчатовском районе Челябинска, похитили денежные средства 414 участников долевого строительства – физических и юридических лиц, причинив ущерб около 614 миллионов рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, Чурбаков, являясь фактическим руководителем организаций-застройщиков ООО «БизнесСтройГрупп» (переименовано в ООО «Здания Будущего»), ООО СК «Дедал-Комид», ООО «СервисПроект», ООО «Архитект-Про»,, а также учредителем и фактическим руководителем ООО «Майлстоун Девелопмент», которое с 2016 года являлось управляющей компанией указанных организаций-застройщиков, злоупотребил полномочиями, что повлекло тяжкие последствия в виде доведения организаций-застройщиков до банкротства и невозможности выполнить обязательства по заключенным договорам участия в долевом строительстве.

«Для привлечения граждан к участию в долевом строительстве четырех многоквартирных домов в Курчатовском районе города Челябинска была проведена широкая рекламная кампания. Полученные от более 400 дольщиков и иных инвесторов денежные средства в сумме не менее 600 миллионов рублей фигуранты вывели через подконтрольные им организации, оформив фиктивные договоры подряда на строительство жилых домов, которые фактически не выполнялись», - добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.