В Татарстане разбилась семья с маленькими братьями-близнецами из Челябинской области

В Верхнеуслонском районе Татарстана в аварии пострадала семья с двумя детьми из Челябинской области. Случилось это на 770-ом километре автодороги М-7 «Волга».

«Автомобиль BMW столкнулся с грузовым автомобилем SCANIA, после чего легковушку отбросило в сторону и в нее врезался автомобиль KIA RIO, двигавшийся в попутном направлении», - сообщили в прокуратуре Татарстана.

По предварительным данным, находившаяся за рулем BMW 38-летняя жительница Челябинской области, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

В результате аварии травмы получили водитель и трое пассажиров BMW, среди которых два восьмилетних брата-близнеца. Всех пострадавших доставили в медучреждения Казани.

На место происшествия выезжал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров. По факту аварии проводится административное расследование, которое взято на контроль в прокуратуре.